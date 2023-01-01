Елена Синица Посещаемость ТЦ Перми снизилась на 23% в сравнении с 2019 годом Однако показатели января 2023 года сопоставимы с январем 2022-го Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2023 года Mall Index в торговых центрах Перми (изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) снизился на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

Mall Index ТЦ города в январе 2023 года сопоставим с показателями января 2022 года. Однако это все-таки на 7% меньше, чем в январе 2021 года.

«Оптимистичные показатели по отношению к 2022 году связаны также с тем, что в этот период прошлого года на рынке продолжали действовать ограничения на посещение торговых центров и объектов торговли в связи с высокой заболеваемостью COVID»,— прокомментировал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.







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