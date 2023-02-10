Максим Артамонов В Перми из-за «Лыжни России» ограничат движение транспорта Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда Поделиться Твитнуть

В субботу, 11 февраля, с 08:00 до 16:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от улицы Пановой до территории базы «Пермские медведи». А по улице Пановой на участке от улицы Лядовской до остановки «Центральная усадьба» запретят ездить всем, кроме общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.



При этом 11 февраля увеличится количество отправлений на автобусном маршруте №26 «Микрорайон Центральная усадьба — Улица Ушинского — Микрорайон Крольчатник». С расписанием можно ознакомиться на сайте гортранса.



В связи с соревнованиями автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.



Массовые соревнования «Лыжня России» состоятся 11 февраля во всей стране. В Пермском крае одновременный старт забегам будет дан в 43 муниципальных образованиях.

В Перми соревнования пройдут под знаком 300-летия города и будет подготовлена специальная дистанция, посвященная юбилею. Её протяженность составит 1723 метра. Преодолеть её смогут все желающие на базах «Пермские медведи» и лыжной базе «Прикамье».



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