Андрей Стрельцов Прикамский лыжник Савелий Коростелёв завоевал медали молодёжного первенства страны В его активе серебряная и золотая награды Поделиться Твитнуть

Молодёжное первенство России по лыжным гонкам проходит в Тюменской области. После двух дней соревнований у лыжника из Пермского края Савелия Коростелёва две медали.

19-летний двукратный чемпион мира среди юниоров выиграл 10-километровую «разделку» с солидным преимуществом, финишировав спустя 24 минуты после старта.

Он 10 секунд выиграл у соперника, которому накануне уступил в классическом спринте, где стал серебряным призёром. ​ ​

Завтра на молодёжном первенстве будут разыграны медали в эстафетах.

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