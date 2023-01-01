Андрей Стрельцов
Прикамский лыжник Савелий Коростелёв завоевал медали молодёжного первенства страны
В его активе серебряная и золотая награды
Молодёжное первенство России по лыжным гонкам проходит в Тюменской области. После двух дней соревнований у лыжника из Пермского края Савелия Коростелёва две медали.
19-летний двукратный чемпион мира среди юниоров выиграл 10-километровую «разделку» с солидным преимуществом, финишировав спустя 24 минуты после старта.
Он 10 секунд выиграл у соперника, которому накануне уступил в классическом спринте, где стал серебряным призёром.
Завтра на молодёжном первенстве будут разыграны медали в эстафетах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.