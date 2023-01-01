Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Алексея Роговского Он погиб в январе под Луганском Поделиться Твитнуть

Сегодня, 10 февраля, в Лысьве состоялись похороны участника российской спецоперации на территории Украины 37-летнего Алексея Роговского. Он погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщили ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы на официальной странице организации ВКонтакте.

В церемонии прощания приняли участие чиновники администрации Лысьвенского округа, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы.

Власти не уточнили, при каких обстоятельствах погиб Алексей и осталась ли у него семья. Известно лишь, что его убили 12 января под Луганском.

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