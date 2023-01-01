Елена Синица Краевые предприятия реструктурировали кредиты на 8 миллиардов рублей Основная часть реструктуризаций была проведена по закону о кредитных каникулах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте-декабре 2022 года малые и средние предприятия Прикамья реструктурировали кредиты на 8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Основная часть реструктуризаций была проведена по закону о кредитных каникулах — более 1,4 тыс. договоров на 5,3 млрд руб. Остальные заявители получили послабления по собственным программам банков.

«Получить отсрочку платежей до полугода или сократить размер ежемесячных взносов могли компании, у которых ухудшилось финансовое положение из-за введённых санкций. Такой возможностью заёмщики могли воспользоваться до 30 сентября прошлого года. Эта мера поддержки была продлена. Подать заявку на предоставление кредитных каникул субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей теперь могут до 31 марта 2023 года», — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.





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