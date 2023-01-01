За сутки в Прикамье коронавирусом заболели ещё 170 человек
Один пациент скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 170 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 59 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 17 человек, 127 выздоровели, один скончался.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и в Октябрьском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 891. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9228 человек.
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