За сутки в Прикамье коронавирусом заболели ещё 170 человек Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 170 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 59 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 17 человек, 127 выздоровели, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и в Октябрьском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 891. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9228 человек.

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