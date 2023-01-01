Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что можно посмотреть с 10 по 17 февраля Поделиться Твитнуть

Продолжаются события, связанные с юбилеем Перми: зрителей Театра-Театра ждёт предпоказ спектакля «Гостиница «Центральная». Кроме того, в афише недели –моноспектакль Даниила Спиваковского, несколько концертов и новые выставки. Во Всеволодо-Вильве отметят день рождения Пастернака, в Перми пройдёт очередной блошиный рынок, а на большом экране можно будет увидеть фильм-концерт с Теодором Курентзисом.

Пермская опера приглашает на показ премьер 151-го театрального сезона. Балетный вечер Севагин/ Самодуров/ Пимонов (12+) – работы руководителей трёх балетных компаний России: Максима Севагина (Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Вячеслава Самодурова (УралБалет, Екатеринбург) и руководителя Пермского балета Антона Пимонова.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 15 и 16 февраля в 19:00

Пермяки могут попасть на предпоказ драматического спектакля «Гостиница «Центральная» (16+), премьера которого пройдёт 2 марта. Спектакль посвящён истории Перми и знаменитой пермской гостиницы. Авторы рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» через три поколения, три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е и современность. Формат предпоказа предполагает присутствие в зале постановщиков, возможность остановок и технических корректировок по ходу действия.

Театр-Театр, 16 и 17 февраля в 19:00

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский представит музыкальный моноспектакль «Ничего плохого, кроме хорошего, не произойдёт» (6+) по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Зрители увидят драматическое действие, разыгранное по особенному сценарию, где в сопровождении музыки прозвучит уникальный текст автора; где оживут герои Зощенко, удивительно напоминающие наших современников.

Органный концертный зал, 14 февраля в 19:00

Оркестр City Pipes, выступления которого в Перми обычно приурочены к Дню всех влюблённых, представит новое шоу «Рок-хиты на шотландских волынках» (6+). Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов, народная музыка Ирландии и Шотландии будут представлены в звучании волынок, маршевых барабанов и орга́на.

Органный концертный зал, 15 февраля в 19:00

Лауреат международных конкурсов и премии «Органист года-2022» Владимир Королевский выступит с концертом «Симфония без оркестра» (6+). Он исполнит органную музыку Вьерна, Видора и Таривердиева, а также органные транскрипции оркестровых произведений Бетховена, Брамса, Бортнянского, Шостаковича и Хачатуряна.

Органный концертный зал, 16 февраля в 19:00

В Перми открылась выставка работ Юрия Лапшина «80-е – 90-е годы» (0+). «Надо помнить о том, как мы жили и что оставили за собой, что будет с материальным и художественным наследием, созданным и создающимся сейчас», – считает художник.

Пермская арт-резиденция, до 7 марта

«Горьковка» приглашает на презентацию сборника рассказов художника Владимира Посохина «За гранью познания» (16+). Это результат впечатлений, полученных в путешествиях от Полярного Урала до Памира и от Сахалина до Карпат. Автор пишет о необъяснимых и загадочных явлениях, походных и армейских приключениях, историях, связанных с живописью. В издание вошли авторские стихи и песни, цитаты и афоризмы, собранные автором за 20 лет.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 13 февраля в 18:00

В Доме Пастернака посетителей ждёт литературно-музыкальная гостиная «День рождения поэта» (6+). Февраль был особенным месяцем в семье Пастернаков: 10 – день рождения Бориса, 6 – день рождения сестры Жозефины, 14 – день свадьбы родителей, 25 – день рождения брата Александра. Все эти праздники, приходящиеся на февраль, обязательно сопровождались музыкой. В программе: песни на стихи поэтов Серебряного века – Бориса Пастернака, Марины Цветаевой; поэтов-шестидесятников – Ларисы Рубальской, Беллы Ахмадулиной; русские романсы о любви. Исполнители – певица Марина Сазанова и пианист Александр Колесников.

Музей Бориса Пастернака и истории Всеволодо-Вильвы, 11 февраля в 13:30

В Доме Мешкова прозвучат произведения итальянских и испанских композиторов XVI века «Музыка эпохи открытий» (6+) в исполнении Евгения Синицына (виола да гамба) и Олега Бойко (теорба, барочная гитара). В программе: произведения Сильвестро Ганасси, Диего Ортиса, Джованни Пьерлуиджи Палестрины, Марко де Аквилы, Франческо да Милано и Луиса де Нарваеса.

Дом Мешкова, 15 февраля в 19:30

Тема третьего блошиного рынка «ПермьВинтаж» (6+) – «Бумага». Речь пойдёт не только о книгах, но и о любых других бумажных изделиях: плакатах, открытках, марках, старых фотографиях и даже обоях. Основными партнёрами «блошки» станут независимый книжный магазин «Пиотровский», который уже традиционно устроит большую распродажу, и книжный магазин «Букинист» с коллекцией старых советских книг, открыток и марок.

Центр городской культуры, 12 февраля

В рамках проекта TheatreHD пермяки увидят фильм-концерт «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+). Бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 14 февраля в 19:00

Театр-Театр возобновляет спектакль-музей «Пермские боги» (16+). Это своеобразное эссе о связи искусства, религии и современного человека. В его основе лежит исследование уникального пермского феномена – коллекции деревянной скульптуры XVII–XIX веков. В спектакле актёры интервьюируют своих современников, изучают культурный слой, перекидывают мостик через трёхсотлетнюю дистанцию, выявляя связи, сходства и различия нас «тех» и нас «сегодняшних».

Театр «Сцена-Молот», 11 февраля в 19:00

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