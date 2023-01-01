Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что можно посмотреть с 10 по 17 февраля
Продолжаются события, связанные с юбилеем Перми: зрителей Театра-Театра ждёт предпоказ спектакля «Гостиница «Центральная». Кроме того, в афише недели –моноспектакль Даниила Спиваковского, несколько концертов и новые выставки. Во Всеволодо-Вильве отметят день рождения Пастернака, в Перми пройдёт очередной блошиный рынок, а на большом экране можно будет увидеть фильм-концерт с Теодором Курентзисом.
Пермская
опера приглашает на показ премьер 151-го театрального сезона. Балетный вечер Севагин/ Самодуров/ Пимонов (12+) – работы руководителей трёх балетных
компаний России: Максима Севагина (Московский музыкальный театр им.
Станиславского и Немировича-Данченко), Вячеслава Самодурова (УралБалет, Екатеринбург)
и руководителя Пермского балета Антона Пимонова.
Пермский
театр оперы и балета им. Чайковского, 15 и 16 февраля в 19:00
Пермяки
могут попасть на предпоказ
драматического спектакля «Гостиница «Центральная» (16+), премьера которого пройдёт 2 марта.
Спектакль посвящён истории Перми и знаменитой пермской гостиницы. Авторы
рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» через три поколения, три
временных пласта: 1940-е годы, 1960-е и современность. Формат предпоказа предполагает
присутствие в зале постановщиков, возможность остановок и технических
корректировок по ходу действия.
Театр-Театр,
16 и 17 февраля в 19:00
Заслуженный
артист России Даниил Спиваковский представит музыкальный моноспектакль «Ничего плохого, кроме хорошего, не
произойдёт» (6+) по мотивам рассказов
Михаила Зощенко. Зрители увидят драматическое действие, разыгранное по
особенному сценарию, где в сопровождении музыки прозвучит уникальный текст
автора; где оживут герои Зощенко, удивительно напоминающие наших современников.
Органный
концертный зал, 14 февраля в 19:00
Оркестр
City Pipes, выступления которого в Перми обычно приурочены к Дню всех
влюблённых, представит новое шоу «Рок-хиты
на шотландских волынках» (6+). Хиты
мирового рока, саундтреки из культовых фильмов, народная музыка Ирландии и
Шотландии будут представлены в звучании волынок, маршевых барабанов и орга́на.
Органный
концертный зал, 15 февраля в 19:00
Лауреат
международных конкурсов и премии «Органист года-2022» Владимир Королевский
выступит с концертом «Симфония
без оркестра» (6+). Он исполнит
органную музыку Вьерна, Видора и Таривердиева, а также органные транскрипции
оркестровых произведений Бетховена, Брамса, Бортнянского, Шостаковича и
Хачатуряна.
Органный
концертный зал, 16 февраля в 19:00
В
Перми открылась выставка работ Юрия Лапшина «80-е – 90-е годы» (0+). «Надо
помнить о том, как мы жили и что оставили за собой, что будет с материальным и
художественным наследием, созданным и создающимся сейчас», – считает художник.
Пермская
арт-резиденция, до 7 марта
«Горьковка»
приглашает на презентацию
сборника рассказов художника Владимира Посохина «За гранью познания» (16+). Это результат впечатлений, полученных в
путешествиях от Полярного Урала до Памира и от Сахалина до Карпат. Автор пишет
о необъяснимых и загадочных явлениях, походных и армейских приключениях,
историях, связанных с живописью. В издание вошли авторские стихи и песни,
цитаты и афоризмы, собранные автором за 20 лет.
Пермская
краевая библиотека им. Горького, 13 февраля в 18:00
В
Доме Пастернака посетителей ждёт литературно-музыкальная гостиная «День рождения поэта» (6+). Февраль был особенным месяцем в семье
Пастернаков: 10 – день рождения Бориса, 6 – день рождения сестры Жозефины, 14 –
день свадьбы родителей, 25 – день рождения брата Александра. Все эти праздники,
приходящиеся на февраль, обязательно сопровождались музыкой. В программе: песни
на стихи поэтов Серебряного века – Бориса Пастернака, Марины Цветаевой;
поэтов-шестидесятников – Ларисы Рубальской, Беллы Ахмадулиной; русские романсы
о любви. Исполнители – певица Марина
Сазанова и пианист Александр Колесников.
Музей
Бориса Пастернака и истории Всеволодо-Вильвы, 11 февраля в 13:30
В
Доме Мешкова прозвучат произведения итальянских и испанских композиторов XVI
века «Музыка эпохи открытий» (6+)
в исполнении Евгения Синицына (виола
да гамба) и Олега Бойко (теорба, барочная гитара). В программе: произведения Сильвестро
Ганасси, Диего Ортиса, Джованни Пьерлуиджи Палестрины, Марко де Аквилы,
Франческо да Милано и Луиса де Нарваеса.
Дом
Мешкова, 15 февраля в 19:30
Тема
третьего блошиного рынка
«ПермьВинтаж» (6+) – «Бумага». Речь
пойдёт не только о книгах, но и о любых других бумажных изделиях: плакатах,
открытках, марках, старых фотографиях и даже обоях. Основными партнёрами «блошки»
станут независимый книжный магазин «Пиотровский», который уже традиционно
устроит большую распродажу, и книжный магазин «Букинист» с коллекцией старых
советских книг, открыток и марок.
Центр
городской культуры, 12 февраля
В рамках проекта TheatreHD пермяки увидят фильм-концерт «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+). Бетховенский opus magnum
в исполнении оркестра
musicAeterna, хора и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса обретает изначальную глубину и свежесть недавнего открытия.
Кинотеатр
«Синема Парк Кристалл», 14 февраля в 19:00
Театр-Театр возобновляет спектакль-музей «Пермские боги» (16+). Это своеобразное эссе о связи искусства,
религии и современного человека. В его основе лежит исследование уникального
пермского феномена – коллекции деревянной скульптуры XVII–XIX веков. В спектакле
актёры интервьюируют своих современников, изучают культурный слой, перекидывают
мостик через трёхсотлетнюю дистанцию, выявляя связи, сходства и различия нас
«тех» и нас «сегодняшних».
Театр
«Сцена-Молот», 11 февраля в 19:00
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