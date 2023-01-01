Максим Артамонов На выходные в Перми ограничат движение по улице Глеба Успенского Участок между улицами Краснофлотской и Куйбышева будет закрыт Поделиться Твитнуть

По сообщению городского департамента дорог и благоустройства, с 00:00 11 февраля до 07:00 13 февраля будет закрыт проезд по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Краснофлотской до ул. Куйбышева.

Ограничение движения связано с ремонтом участка теплосети по ул. Глеба Успенского.

Работы будут выполняться по заказу ПАО «Т Плюс». На время ремонта возможно снижение параметров подачи теплоресурсов. Компания приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения.

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