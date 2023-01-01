Елена Синица В Перми разработают проект реконструкции улиц Пушкина и Революции вблизи Центрального рынка На это выделят 9,8 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми разработают проект реконструкции ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городской администрации.

Изыскательные работы должны быть проведены до 31 декабря 2023 года, стоимость работ - 9,8 млн руб. Проект предусматривает устройство четырёх полос движения (по две в каждую сторону), а также выделенную полосу для трамваев.

Помимо этого, реконструкция предполагает создание велодорожек, сетей наружного освещения и ливневой канализации.

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