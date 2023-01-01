Максим Артамонов В Прикамье ищут пропавшую 17-летнюю девушку Она ушла из дома в Очёре 8 февраля и до сих пор не вернулась Поделиться Твитнуть

В Пермском крае волонтёры объявили поиски пропавшей 17-летней Вероники Дружининой из Очёра. Девушка 8 февраля ушла из дома и пропала. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на волонтёров поискового отряда имени Ирины Бухановой.

По словам поисковиков, девушка может находиться не только в Пермском крае, но и в других регионах страны.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, была одета в чёрную куртку до колен с капюшоном, серые зимние ботинки и зелёную вязаную шапку.

Особые приметы: частично деформирована верхняя часть левого уха. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить в правоохранительные органы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.