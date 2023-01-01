Экс-депутат Пермской гордумы осуждён на четыре года за мошенничество Олег Шилоносов присвоил 12,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Шилоносов

newsko.ru

В селе Коса Пермского края суд вынес приговор директору крупной строительной организации за хищение бюджетных средств в размере 12,9 млн руб. Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорён к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что виновный в 2013-2016 годах, используя своё служебное положение, по подложным документам о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в Косе получил свыше 12,9 млн руб. На самом деле работы выполнены не были, более того, директор и не намеревался их исполнять.

Как пишет properm.ru, речь в сообщении идёт о бывшем депутате Пермской городской думы Олеге Шилоносове. Именно его ЗАО «Городской контур» в 2013 году заключило с администрацией Косинского района контракт на строительство детского сада на 75 мест. В итоге детсад построен не был.

В ходе рассмотрения уголовного дела ущерб, причинённый виновным бюджету, возмещён в полном объёме.

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