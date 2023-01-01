Население Прикамья за 11 месяцев прошлого года уменьшилось на 14,4 тысячи человек Миграционный отток превысил 3,8 тысячи жителей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за январь-ноябрь 2022 года родилось 21 344 человека, это на 1630 меньше, чем за АППГ. Количество умерших составило 31 986 человек — это на 8704 человека меньше, чем год назад. Результатом развития текущих демографических процессов стала естественная убыль населения, она составила 10 642 человека. Об этом сообщили в Пермьстате.

Наибольшую долю в структуре смертности населения Прикамья всё так же занимают болезни системы кровообращения (47,2%), на втором месте — новообразования (14,7%), на третьем — несчастные случаи, травмы и отравления (8,4%).

Отмечается увеличение как числа зарегистрированных браков — 17 027 (+2056 к АППГ), так и числа разводов — 10 802 (+41).

Миграционная ситуация в целом характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 3853 человека (въехало в регион 59 186 человек, выехало 63 039).

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства Краснодарский край, миграционный отток в который составил 472 человека, Московскую и Ленинградскую области (отток 424 и 319 человек соответственно), Свердловскую область (357 человек) и Республику Татарстан (отток 256 человек).

Отрицательное сальдо миграции сложилось и в международной миграции. Несмотря на увеличение объёмов миграции по сравнению с АППГ, отток населения наблюдался как в страны СНГ (в основном, за счёт оттока в Туркмению, Армению и Киргизию), так и в государства дальнего зарубежья (заметный выездной поток образовался в Китай, Индию, Грузию и Турцию).

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