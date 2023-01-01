Максим Артамонов В краевом МЧС предупредили о гололёде и изморози в Прикамье с 9 по 10 февраля Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», с 9 по 10 февраля в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах возможны изморозь и гололёд на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение числа ДТП, сход снега и льда с крыш.

В ведомстве рекомендуют не находится рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, а пешеходам — быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.

Вызвать службы экстренного реагирования можно по телефону «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Вызов бесплатный.

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