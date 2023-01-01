За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 139 новых случаев COVID-19 Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 139 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 46 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 24 человека, 158 выздоровели, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 721. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9227 человек.

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