В суд направлено дело организаторов подпольного казино в Перми Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Перми. Двое мужчин и три женщины обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

В ходе следствия установлено, обвиняемые оборудовали под казино нежилое помещение в Дзержинском районе краевого центра, где круглосуточно предоставляли посетителям доступ к азартным играм.

Совокупный доход от преступной деятельности составил более 26 млн руб.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.