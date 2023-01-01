В ходе специальной военной операции погиб 44-летний доброволец из Кудымкара
В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Кудымкара Пермского края Александр Радостев, об этом сообщили в местной администрации.
Александр родился 9 ноября 1978 года. Учился в кудымкарской школе № 2. После её окончания поступил в Кудымкарскую лесотехшколу, где получил профессию машиниста.
С 1999 по 2001 год проходил срочную военную службу в Хабаровском крае. После армии работал на Вагоноремонтном заводе станции Пермь-Сортировочная.
В ноябре 2022 года Александр ушёл добровольцем на специальную военную операцию.
Чиновники выразили соболезнования родным и близким Александра Радостева: «Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Александр Владимирович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества».
Похоронят Александра сегодня, 9 февраля, в Кудымкаре.
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