В Пермском крае пожарные вынесли из горящего дома 7-летнего ребёнка Происшествие случилось в Березниках Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В воскресенье, 5 февраля, во время тушения пожара в многоквартирном жилом доме по ул. Ломоносова в Березниках Пермского края сотрудники МЧС спасли мальчика 2015 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Когда мы прибыли к месту вызова, было принято решение звеном газодымозащитной службы идти на поиск пострадавших. По информации, в одной из квартир на пятом этаже находился ребёнок, — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Геннадий Кропачев. — Вскрыв дверь, мы попали в уже сильно задымлённую квартиру. В углу кровати обнаружили очень напуганного и укутанного одеялом мальчика. Не теряя ни секунды, мы с товарищами Иваном Стрекаловым и Павлом Ермолаевым надели на него спасательное устройство, я взял на руки малыша и выбежал из квартиры.

Позднее ребёнка передали сотрудникам скорой.

Предварительной причиной пожара полагают нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в одной из квартир четвёртого этажа произошло короткое замыкание удлинителя с последующим горением.

Приблизительная площадь пожара составила 18 кв. м.

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