Максим Артамонов В Прикамье в 2022 году «деструктивные ресурсы» посетили около 18 тысяч подростков Всего аудитория таких ресурсов — более 3,8 млн человек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае чиновники краевого министерства территориальной безопасности выявили 139 «деструктивных ресурсов» с аудиторией более 3,8 млн человек. Эти ресурсы в общей сложности посещали около 18 тыс. подростков и молодёжи. Ведомство заблокировало 68 «деструктивных сообществ». Такие данные озвучил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, отчитываясь об итогах деятельности министерства за 2022 год.

Что включают в себя понятия «деструктивные ресурсы» и «деструктивные сообщества», чиновник не уточнил.

По словам Батмазова, «сохранению стабильности на улицах способствует развитие правоохранительного сегмента Единой системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Сегодня видеокамеры установлены во всех общественных пространствах города — подключено более 1700 камер. Из них больше 200 — с элементами распознавания лиц.

Напомним, специальный отдел при минтербезе заработал в январе. Он занимается выявлением опасного и деструктивного контента в соцсетях детей и подростков. Получаемые данные оперативно направляются в УФСБ России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, краевой минобр, региональную комиссию по делам несовершеннолетних, Роскомнадзор и модераторам социальных сетей.

«Усилить работу» с соцсетями власти решили после трагедии в Пермском университете, которая произошла в 2021 году, когда студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу, убив шестерых человек.

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