За сутки от коронавируса скончались два жителя Пермского края Выявлено 92 новых случая COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 92 новых случая COVID-19. Среди заражённых 33 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы восемь человек, 74 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 259. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9224 человека.

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