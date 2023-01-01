За сутки от коронавируса скончались два жителя Пермского края
Выявлено 92 новых случая COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 92 новых случая COVID-19. Среди заражённых 33 жителя в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы восемь человек, 74 выздоровели, двое скончались.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 459 259. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9224 человека.
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