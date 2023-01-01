«Протон-ПМ» в два раза повысит пропускную способность литейного производства Это вторая крупная модернизация металлургического комплекса предприятия Поделиться Твитнуть

АО «Протон-ПМ» приступило к модернизации литейного производства. К 2025 году пропускная способность металлургического комплекса должна увеличиться в два раза, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что модернизация потребовалась в связи с двукратным ростом объёма заказов на литые заготовки из жаропрочных сплавов для собственных нужд и в интересах изготовителей авиационных двигателей.

В частности, для участка изготовления восковых моделей и оболочковых форм приобретут ещё один роботизированный комплекс — в дополнение к существующему. Оборудование будет обладать тем же функционалом и производительностью, но более современными программными решениями.

Участок прокалки форм планируется оснастить новой газовой печью предварительной прокалки и двумя печами для окончательной прокалки. К существующим печам для открытой выплавки ёмкостью 250 и 160 кг закупят дополнительную — в 250 кг. Одна из трёх — резервная — будет подключаться, пока в основной печи меняют тигель. Также планируется закупить четыре новые вакуумные печи и оборудование для высокотемпературных испытаний жаропрочных сплавов.

По словам главного металлурга «Протон-ПМ» Алексея Шумкова, это уже вторая за последние десять лет модернизация металлургического комплекса предприятия — ещё более масштабная, чем предыдущая.

«Разрабатывая проект техперевооружения цеха, мы ориентировались преимущественно на российских поставщиков оборудования. Чтобы повысить пропускную способность комплекса, сосредоточились на узких местах в технологической цепочке. Ключевая задача — внедрить новое оборудование, не останавливая производственный процесс», — пояснил он.

АО «Протон-ПМ» — одно из ведущих предприятий российской космической отрасли, входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжёлого класса.

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