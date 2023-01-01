Исполнительным директором Пермского реготделения «Опоры России» назначена Ирина Шевчук Она сменила на этом посту Марию Толмачёву Поделиться Твитнуть

Кадровые перестановки произошли в Пермском региональном отделении общественной организации «Опора России». Новым исполнительным директором отделения назначена Ирина Шевчук. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

Ранее эту должность с конца 2021 года занимала Мария Толмачёва.

До назначения Шевчук работала замруководителя — начальником отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

После перехода в «Опору России» на эту должность назначена прежде работавшая секретарём отделения партии в Сивинском районе Ирина Кузнецова.

«Опора России» — российское общественное объединение, основная цель которого — содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в РФ, обеспечивающих эффективное развитие экономики.

Отделения организации действуют в 85 регионах РФ.

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