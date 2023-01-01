Максим Артамонов В Пермском крае мобилизованным военнослужащим дали отсрочку по оплате капремонта и коммунальных услуг Им не будут начисляться пени Поделиться Твитнуть

По указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина мобилизованные военнослужащие Прикамья освобождены от уплаты пени за не вовремя внесённые платежи за коммунальные услуги. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации, а также члены их семей освобождаются от начисления пеней «в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме», говорится в документе.

Пени не будут начисляться со дня заключения контракта.

Для получения льготы военнослужащие и члены их семей могут обратиться с заявлением в течение срока контракта и 90 дней после его окончания. Кроме заявления, необходимо предоставить документы, подтверждающие заключение контракта и родство с военнослужащим.

С заявлением нужно обратиться в организации, предоставляющие коммунальные услуги. В течение 10 дней они должны принять решение.

В случае досрочного расторжения контракта заявитель должен уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, предоставившую отсрочку.

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