Максим Артамонов

В Пермском крае мобилизованным военнослужащим дали отсрочку по оплате капремонта и коммунальных услуг

Им не будут начисляться пени

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Мобилизация

t.me/av_moor

По указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина мобилизованные военнослужащие Прикамья освобождены от уплаты пени за не вовремя внесённые платежи за коммунальные услуги. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации, а также члены их семей освобождаются от начисления пеней «в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме», говорится в документе.

Пени не будут начисляться со дня заключения контракта.

Для получения льготы военнослужащие и члены их семей могут обратиться с заявлением в течение срока контракта и 90 дней после его окончания. Кроме заявления, необходимо предоставить документы, подтверждающие заключение контракта и родство с военнослужащим.

С заявлением нужно обратиться в организации, предоставляющие коммунальные услуги. В течение 10 дней они должны принять решение.

В случае досрочного расторжения контракта заявитель должен уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, предоставившую отсрочку.

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