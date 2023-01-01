На одном из перекрёстков Компроса в Перми 6 февраля отключили светофоры Поделиться Твитнуть

Как сообщили в краевой ГИБДД, в понедельник, 6 февраля, на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко в центре Перми с 8:00 отключили светофор. Это связано с профилактическими работами.

Как отмечает «Рифей», включение светофорного объекта ожидается около 10:00.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть более внимательными, а также при приближении к данному перекрёстку снижать скорость и руководствоваться Правилами дорожного движения.

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