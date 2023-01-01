Пермский край вошёл в топ-10 регионов-лидеров по выдаче IT-ипотеки Одобренные заявки есть в 80 регионах России Поделиться Твитнуть

Ипотека

IT-ипотеку со ставкой до 5% активно берут в Пермском крае. Регион замкнул топ-10 территорий, где мера поддержки специалистов сферы информационных технологий востребована больше всего. Об этом сообщает ДОМ.РФ, являющийся оператором проекта.

Впереди Прикамья находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Воронежская области.

С момента запуска программы сотрудники IT-компаний подали уже порядка 26 тыс. заявок на ипотеку, при этом уровень одобрения по таким кредитам остаётся высоким — около 70%. Одобренные заявки есть в 80 регионах России. Уже улучшили жилищные условия более 6 тыс. семей, оформивших кредиты на общую сумму более 55 млрд руб.

Добавим, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для IT-специалистов (текст нормативного акта опубликован 30 января 2023года). Льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, вне зависимости от получения ими налоговых льгот. Оформить кредит смогут специалисты в возрасте до 50 лет. Требования по уровню дохода снижены с 150 до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках (кроме Москвы) и с 100 до 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. Теперь при расчёте доходов будет учитываться не только зарплата с основного места работы, но и по совместительству (в случае, если IT-компания также аккредитована Минцифры России).

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