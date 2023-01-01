Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК «Рязань-ВДВ» Пермские хоккеисты сумели одержать волевую победу Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Продолжается домашняя серия игр «Молота» в чемпионате ВХЛ. На этот раз в Пермь приехали гости из Рязани.

Команды недалеко расположились друг от друга в турнирной таблице и поединок получился упорным. ​ Рязанцы первыми открыли счёт. Однако на первый перерыв команды ушли при равенстве на табло. Гол в составе хозяев забил Максим Верёвкин. Всё решилось в третьем периоде. Защитник «Молота» Антон Капотов реализовал большинство, и эта шайба стала победной.

​ Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут так же на домашнем льду против одного из лидеров турнира «Химика» из Воскресенска.

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