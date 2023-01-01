Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «Рязань-ВДВ»
Пермские хоккеисты сумели одержать волевую победу
Продолжается домашняя серия игр «Молота» в чемпионате ВХЛ. На этот раз в Пермь приехали гости из Рязани.
Команды недалеко расположились друг от друга в турнирной таблице и поединок получился упорным. Рязанцы первыми открыли счёт. Однако на первый перерыв команды ушли при равенстве на табло. Гол в составе хозяев забил Максим Верёвкин. Всё решилось в третьем периоде. Защитник «Молота» Антон Капотов реализовал большинство, и эта шайба стала победной.
Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут так же на домашнем льду против одного из лидеров турнира «Химика» из Воскресенска.
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