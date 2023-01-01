В Перми отсрочили уплату аренды мобилизованным гражданам Соответствующее постановление подписано в мэрии Поделиться Твитнуть

отправка мобилизованных из Пермского края в зону СВО / фото: тг-канал Александра Моора

В соответствии с распоряжениями правительства РФ и правительства Пермского края в администрации Перми подписано постановление «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и расторжении договоров аренды без применения штрафных санкций». Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, если арендатор муниципального имущества был мобилизован, ушёл на СВО добровольцем или заключил контракт, то городские власти обязаны предоставить ему отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

В документе сказано, чтобы воспользоваться отсрочкой, арендатор должен направить арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения им военной службы. Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

Задолженность по аренде нужно начать уплачивать со дня окончания периода прохождения военной службы (для этого будет заключаться допсоглашение). Сумму предписано выплачивать поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается

Если же арендатор захочет расторгнуть договора аренды без применения штрафных санкций, то он должен направить арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы. Договор аренды расторгается без штрафов со дня получения арендодателем соответствующего уведомления.

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