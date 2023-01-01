В Перми установили границы городского лесничества Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

В Перми официально установили границы городского лесничества. Соответствующее постановление принято в администрации Перми. Площадь городского лесничества (ПГЛ) утверждена в размере 37 978,7673 га. Оно включает в себя шесть участковых лесничеств: Верхне-Курьинское, Лёвшинское, Мотовилихинское, Ново-Лядовское, Нижне-Курьинское и Черняевское.

В приложении к постановлению прилагается схема и географическое описание местоположения границ ПГЛ.

В самом лесничестве сообщили, что 90,9 % его площади покрыты лесной растительностью. Остальную часть занимают просеки, дороги и ландшафтные поляны.

Территория лесничества разделена на функциональные зоны рекреации, из которых зона активного отдыха занимает 19,1 % территории, прогулочная — 13,8 %. Зона фаунистического покоя — 67,1 %.

Лесохозяйственным регламентом ПГЛ предусмотрено устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 268 км, устройство и поддержание 10 пожарных водоемов и эксплуатация 6 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.





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