В Перми самой частой причиной вызова скорой в январе была ОРВИ За месяц пермяки вызывали медиков более 44 тыс. раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе пермская скорая помощь обслужила 44 152 вызова. Из них в экстренной форме — 6614. В неотложную помощь передано 9014 сообщений. Информация об этом опубликована на сайте Пермской станции скорой медицинской помощи.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило чуть менее 17 мин., среднее время прибытия на место ДТП — 14,5 мин.

Чаще всего за помощью к медикам пермяки обращались в связи с ОРВИ — 10 303 вызова. На втором месте по числу выездов — гипертоническая болезнь (5374 звонка), а на третьем — болезни сердца (1981). Также пермяки обращались за помощью в связи с алкогольным отравлением — 1798 звонков (мужчины — 1271, женщины — 527).

В связи с коронавирусом зафиксировано 473 вызова. Из-за обморожений медики выезжали 79 раз.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Добрянки, Краснокамска, Ильинского и Пермского муниципального округа.

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