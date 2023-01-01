За сутки в Пермском крае выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19. При этом 14 человек госпитализированы, а двое скончались.

Выздоровели 177 местных жителей.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 459 167 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 9222 человека.

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