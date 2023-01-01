Учёным Пермского политеха удалось получить автомобильное топливо из гудрона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследователи Пермского политеха усовершенствовали технологию получения автомобильного топлива, заменив традиционное сырьё (лёгкую нефть) тяжёлыми продуктами переработки «чёрного золота». Учёные предложили использовать каталитический крекинг, при котором тяжёлые молекулы нагреваются и распадаются на лёгкие.

Как отметили в пресс-службе вуза, научная разработка позволит более эффективно перерабатывать нефть и расширит сырьевую базу отечественной нефтеперерабатывающей промышленности в условиях растущего потребления топлива и сырья для нефтехимии. Это актуально, поскольку запасы лёгкой нефти в мире стремительно сокращаются.

Результаты работы учёные представили в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология».

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