На следующей неделе три десятка домов в Перми останутся без холодной воды На сетях будут проводиться ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала список домов в Перми, которые на следующей неделе (с 6 по 12 февраля) из-за плановых и аварийно-восстановительных работ останутся без холодной воды.

Как уточняет ВЕТТА, первое плановое отключение произойдёт в среду, 8 февраля, с 10:00 до 19:30. Оно коснётся домов № 125 и 125а по ул. Ветлужской и № 13, 18, 24 по ул. Красноводской.

В пятницу, 10 февраля, с 10:00 на сутки отключат воду в домах № 51, 53, 55 на ул. Петропавловской, № 45 на ул. Ленина и № 15в, 17, 24 на Комсомольском проспекте.

В субботу, 11 февраля, с 9:30 до 19:30 не будет воды в домах № 36, 39, 56 на ул. Казахской.

С 10:00 11 февраля на сутки воду отключат в домах № 38, 42, 42/2, 42/3, 42/4, 52 на ул. Барамзиной, № 2 и 16 на ул. Боровой, № 1 и 4 на ул. Герцена, № 10, 12 на ул. Папанинцев, а также по адресам: ул. Василия Каменского, 3, пр. Парковый, 29, ул. Учительская, 3, и ул. Энгельса, 1.

Жителям рекомендуется заблаговременно сделать запасы воды.





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