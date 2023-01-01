Микрорайон Крым в Перми из-за аварии остался без воды Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», с 4 февраля и до завершения работ из-за аварийной ситуации по ул. Панфилова, 16 полностью отключено водоснабжение в пермском микрорайоне Новый Крым.

На месте утечки ведутся работы по замене участка водопровода диаметром 300 мм.

Потребителям организован подвоз воды автоцистернами.

Компания приносит жителям извинения за неудобства и обещает восстановить водоснабжение «в максимально короткие сроки».





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