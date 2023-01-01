Администрация Перми заплатит 188 млн рублей за 30 позолоченных ручек Сувенирную продукцию изготовят в Челябинской области Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукциона на изготовление 30 сувенирных наборов, состоящих из шариковой ручки с гравировкой и подарочной упаковки. Заказчиком работ выступила администрация Перми. Победителем торгов стал «Златоустовский завод оружейных специализированных сталей» из Челябинской области.

Подрядчик выполнит работы за 188,6 тыс. руб. при начальной (максимальной) цене 301,8 тыс. руб., информация опубликована на портале госзакупок.

Всего на конкурс заявилось шесть участников, одна заявка была отозвана.

Согласно конкурсной документации, в течение десяти рабочих дней с даты начала выполнения работ по контракту подрядчик должен разработать и направить на согласование заказчику не менее трёх эскизных проектов товара. При разработке эскиза исполнителю рекомендуют использовать орнаменты, изображения, имеющие непосредственное отношение к истории и культуре Перми и Пермского края. После того, как мэрия одобрит один из эскизов, в течение 30 дней партия товара должна быть изготовлена.

Ручки будут сделаны из латуни и покрыты золотом. Подарочная коробка должна быть покрыта натуральным шпоном, а изнутри отделана бархатом.

Всю партию сувенирных ручек исполнитель обязан передать заказчику до 1 апреля 2023 года.





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