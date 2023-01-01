В МЧС предупредили жителей о гололёде и изморози в Пермском крае 5 февраля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В региональном управлении МЧС предупреждает жителей Пермского края о неблагоприятных метеорологических явлениях 5 февраля.

Как отмечают в ведомстве, в отдельных районах Прикамья ожидается гололёд на проводах и ветвях деревьев, а также наслоение изморози. Всё это может привести к обрыву линий электропередач, авариям на системах ЖКХ, сходу снега и льда с крыш, дорожным заторам и увеличению числа ДТП.

Жителей просят избегать нахождения рядом с деревьями, ЛЭП и не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют строго соблюдать ПДД.

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