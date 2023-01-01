Максим Артамонов В Перми иномарка наехала на женщину с маленьким ребёнком Полиция ищет очевидцев ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев автоаварии в Перми, в которой пострадали пожилая женщина и ребёнок. ДТП случилось 1 февраля в 7:50 утра на регулируемом пешеходном переходе около дома № 29 на улице Свердлова, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на дорожную полицию.



По данным полиции, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Orlando наехал на женщину 58 лет, которая катившую через дорогу детские сани с 2-летним ребёнком. Какие травмы получили пешеходы, в ведомстве не уточнили.



В ГИБДД просят всех, кому известны обстоятельства аварии, сообщить об этом в полицию.

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