Максим Артамонов В Перми управляющая компания подделала все подписи жителей дома по ул. Генерала Черняховского Прокуратура направила материалы дела в полицию Поделиться Твитнуть

Прокуратура Орджоникидзевского района выявила факт подделки бюллетеней и протоколов результатов общих собраний собственников в многоквартирном доме № 57 по ул. Генерала Черняховского.В действительности общие собрания не проводились, а подписи были подделаны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, все подписи в бюллетенях для голосования, в том числе председателей и представителей МСУ были поддельные. Эти документы управляющая компания направила в ИГЖН Пермского края, чтобы дом внесли в их лицензию. После этого компания получила право управлять домом по этому адресу.

Прокурор района направил материалы проверки в полицию. Возбуждено три уголовных дела по фактам подделок документов.

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