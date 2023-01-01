Андрей Стрельцов
«Парма» обыграла на выезде БК «Самара»
Пермская баскетбольная команда начала второй отрезок чемпионата с победы
В Единой лиге ВТБ стартовал второй этап чемпионата. «Парма» выступает в группе команд, занявших на первом этапе места с 67 по 12-е. В своём стартовом поединке этого отрезка турнира подопечные Евгения Пашутина встретились в Самаре с одноимённым клубом. Пермский клуб сумел добиться победы со счётом 77:74.
Джастин Роберсон стал в итоге самым результативным игроком матча в составе гостей. Он набрал 25 очков.
В следующем туре «Парма» сыграет в Перми против БК «Минск». Встреча состоится 8 февраля.
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