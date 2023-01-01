Андрей Стрельцов «Молот» победил ХК «Тамбов» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В очередной игре чемпионата ВХЛ «Молот» в домашнем матче против гостей из Тамбова одержал победу со счётом 3:1.

Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. После перерыва хоккеисты «Тамбова» первыми праздновали успех. Однако он оказался единственным для них в этом поединке. Затем забивали только игроки «Молота». В составе хозяев льда отличились Григорий Несветаев и дважды Игорь Зенчиков.

«Молот» после этой победы остался на 19-м месте в турнирной таблице.

Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут также в Перми, 5 февраля, против ХК «Рязань» (0+).

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