Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в следующий этап розыгрыша Кубка страны В гостях они обыграли «Динамо-Сунгуль» Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольные клубы страны провели матчи 1/8 финала Кубка. Пермская команда на выезде встретилась с динамовцами из Сунгуля. Матч получился упорным и завершился со счётом 26:29 в пользу гостей.

Первый тайм оказался ничейным — 13:13. Во втором отрезке «Медведи» захватили лидерство, но в концовке подопечным Валентина Бузмакова пришлось тяжело. Хозяева счёт сравняли, но итоговые цифры на табло всё же оказались в пользу пермяков.

«Медведи» вышли в следующий этап и продолжат борьбу за почётный приз.

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