Бывшего главу Горнозаводского округа Прикамья заподозрили в злоупотребление полномочиями
Возбуждено уголовное дело
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Горнозаводского городского округа Прикамья. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.
По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая пост руководителя муниципалитета, передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двум своим знакомым — гендиректору общества и его заму.
После этого подозреваемый и указанные лица на общем собрании приняли решение изменить учредительные документы. В результате руководителям общества и муниципалитету было предоставлено равное право голосов, независимо от доли в капитале. Это привело к утрате властями округа возможности реально влиять на решения по управлению организацией.
Кроме того, подозреваемый и двое его знакомых в ходе голосования приняли решение необоснованно повысить зарплату до 500 тыс. руб. ежемесячно обоим руководителям.
В настоящее время следствие продолжает сбор и закрепление доказательственной базы.
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