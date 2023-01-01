Максим Артамонов На Украине погиб участник спецпоперации из Перми Его похороны состоятся сегодня Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий на Украине погиб житель микрорайона Крохалева из Перми Эльдар Фарзуллаев. Ему было 38 лет. Об этом сообщили ВКонтакте местные паблики.

Прощание с военнослужащим состоится сегодня в Доме офицеров. Фарзуллаев служил по контракту десантником.

Обстоятельства его гибели не сообщаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.