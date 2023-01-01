Максим Артамонов
На Украине погиб участник спецпоперации из Перми
Его похороны состоятся сегодня
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В зоне боевых действий на Украине погиб житель микрорайона Крохалева из Перми Эльдар Фарзуллаев. Ему было 38 лет. Об этом сообщили ВКонтакте местные паблики.
Прощание с военнослужащим состоится сегодня в Доме офицеров. Фарзуллаев служил по контракту десантником.
Обстоятельства его гибели не сообщаются.
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