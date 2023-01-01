Минприроды Прикамья выставило на аукцион 56 лесосек Объём заготовки древесины на участках превысит 133 тыс. кубометров Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 28 февраля 2023 года проведёт аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в ведомстве, на аукцион выставлено 56 лесосек с объёмом заготовки древесины 133,8 тыс. кубометров. Заявки принимаются с 6 по 27 февраля.

Аукцион пройдёт в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.