Максим Артамонов На жителя деревни в Пермском крае завели уголовное дело за угон школьного автобуса Подозреваемого отправили на 10 суток в изолятор Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Cивинском округе полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, угнавшего автобус с территории школы. Об угоне сообщил школьный сторож из деревни Самылово. Он рассказал, что от учебного учреждения угнали автобус, принадлежащий Верещагинскому автотранспортному предприятию, который парковался у них в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что накануне возле школы сторож видел одного местного жителя, который уже угонял другие автомобили.

Вскоре полиция обнаружила угнанный автобус в кювете на автодороге рядом с селом Буд. Через несколько часов оперативники отыскали 23-летнего подозреваемого — он прятался в одной из близлежащих деревень у своих знакомых.

Выяснилось, что мужчина зашёл на территорию школьной парковки, сел за руль автобуса, а затем поехал кататься, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Возбуждено уголовное дело по статье о «неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения». В отношении молодого человека также составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством без водительских прав и за оставление места ДТП.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания на 10 суток.

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