Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 3 по 10 февраля Поделиться Твитнуть

С 31 января в галерее частных коллекций «Уникум» работает выставка «Давай поедем в город...» (0+) – работы 17 художников из разных стран и городов.

3 февраля в 19:00 в Доме Смышляева пройдёт концерт, подготовленный солистами Пермской оперы к 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина «Шаляпин. Hommage» (12+). В программе: оперные фрагменты и камерные сочинения русских и зарубежных композиторов XIX-XX веков.

3 февраля в 19:00 в ПДНТ «Губерния» Классический русский балет (Москва) представит постановку «Щелкунчика» (0+).

3 и 4 февраля в 19:00 в театре «Сцена-Молот» – абсурдистская комедия по пьесе Павла Пряжко «Урожай» (18+).

4 февраля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD можно увидеть документальный фильм «Сальвадор Дали: в поисках бессмертия» (16+). Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала – Сальвадор Дали» и даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой.

5 февраля в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция оперы Монтеверди «Коронация Поппеи» (16+). Режиссёр-постановщик – Тед Хаффман.

До 5 февраля в Лозанне проходит Конкурс молодых артистов балета Prix de Lausanne (16+). В этом году в нем примут участие 83 танцовщика 15-18 лет из 18 стран. Во главе жюри – Жан-Кристоф Майо и Диана Вишнёва. В этом году Prix de Lausanne отмечает своё 50-летие. 5 февраля по этому случаю состоится большой праздничный гала, где выступят победители конкурса разных лет — звёзды современной балетной сцены. Его покажут на Mezzo и medici.tv. Подробное расписание событий и трансляций – на сайте конкурса.

5 февраля с 14:00 до 16:00 в сквере у Пермского театра оперы и балета пройдёт благотворительная акция «Собака-обнимака» (0+).

5 февраля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD можно увидеть новаторскую постановку «Хованщины» (16+) в мюнхенской Bayerische Staatsoper. Режиссёр-постановщик Дмитрия Черняков, музыкальный руководитель – Кент Нагано.

5 февраля в 19:00 в Пермском Доме актёра зрителей ждёт музыкальная фантасмагория по повести Валентина Катаева «Растратчики» (16+). В ролях: Александр Смирнов, Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова, Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай».

6 февраля в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция Миланы Фёдоровой «Пермь и театр» (16+). К лекции отдел краеведения подготовил книжную выставку об истории театров, их традициях и деятельности, известных артистах и спектаклях.

6 февраля в 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт «Зимнее волшебство» (6+). Встреча посвящена зимней теме в музыке и включает интерактивное знакомство с укулеле. Исполнители: трио «Дом RA» (Татьяна Ненашева (домра, мандолина), Ольга Кошелева (домра, мандолина), Анна Сединина (фортепиано), Галина Рожкова (вокал), преподаватель школы «Укулеле для детей» Ольга Силантьева (укулеле) и учащиеся ДМШ №6 и православной ДШИ «Традиция».

6 февраля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит барочный ансамбль Les Moscovites (12+). Ансамбль включает в себя все группы исторических инструментов – струнные, щипковые, духовые, представляя тем самым публике полную палитру звучания музыки XVIII века. В программе – произведения Баха, Маре, Платти и Телемана.

фото: частная филармония "Триумф"

7 февраля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт «Доктор Фауст» (16+) Шекспировского театра «Глобус».

7 февраля в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт премьера программы «Модные клавиши. Орган в четыре руки» (6+). Исполнители: Евгения Камянская (Пермь) и Олеся Кравченко (Москва). В программе концерта – барочная и романтическая музыка Баха, Франка, Уэсли, Грига, Моранди, а также сочинения наших современников – Бре и Ленца.

8 февраля в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция искусствоведа Сергея Крюкова «Пермь абстрактная. Как беспредметный мир проявляется в искусстве» (16+).

8 февраля в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD будет показан фильм-балет Бориса Эйфмана «Роден» (16+).

8 февраля в 19:00 в Органном концертном зале с новой сольной программой выступит Дмитрий Маслеев (фортепиано) (6+).

8 февраля в 19:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт открытие персональной выставки российского и советского скульптора, художника-минималиста Андрея Красулина «Андрей Красулин. Начала» (12+). Проект, реализуемый под кураторством Арсения Сергеева, развернётся на трёх этажах музея и представит новый взгляд на развитие художественного языка Красулина от ранних скульптур 1960-х до более поздних живописных и графических работ.

С 8 по 10 февраля в киноцентре «Премьер» пройдут показы пяти фильмов из конкурсной программы французского фестиваля MyFrenchFilmFestival (18+). Зрителей ждут: «Кровавые апельсины» (16+) Жан-Кристофа Мёрисса, «История любви и желания» (16+) Лейлы Бузид, «По ту сторону» (18+) Флоренс Миайе, «Мир после нас» (18+) Луда Бен Салах Казана и «Магнетизм» (18+) Венсана Маэля Кардоны. Все фильмы представлены на французском языке с русскими субтитрами.

9 февраля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит Ольга Мартынова (клавесин) с программой «Бах и сыновья» (12+).

10 февраля в 19:30 в ПДНТ «Губерния» состоится концерт группы «Калинов мост» «Холсты» (12+).

До 22 февраля в киноцентре «Премьер» можно увидеть новый фильм «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+).

кадр из фильма

До 5 марта в арт-пространстве «Другие круги» работает выставка Валерия Бендера «Четыре угла Поля Гогена» (0+). Выставка названа в честь бездомного кота, который в 2018 году переехал из приюта «Матроскин» в художественную мастерскую Валерия Бендера.

Центральный выставочный зал

До 2 апреля в галерее «Марис-Арт» работает третья выставка проекта «Огни на Каме. Город глазами художников» (0+) – «Пермь. Про искусство» (0+). Проект, посвящённый 300-летнему юбилею Перми, представляет жизнь и историю города глазами пермских художников: Константина Николаева, Анатолия Филимонова, Владислава Дегтярёва, Михаила Павлюкевича, Ольги Субботиной и других.

Балерина в голубом

Галерея «Марис-арт»

До 13 апреля на сайте ARTE.TV доступна запись концерта Симфонического оркестра Франкфуртского радио (16+). Дирижёр Мари Жаков.

До 30 ноября на сайте Парижской филармонии доступна запись концерта Парижского оркестра (16+). В программе – Бэтси Джолс и Густав Малер.

Ежедневно на сайте Финской национальной оперы доступна запись постановки хореографа Лиам Скарлетт «Кармен» (18+).

Ежедневно в группе ВКонтакте Московской консерватории можно увидеть запись концерта Симфонического оркестра Московской консерватории: Владимир Федосеев | Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №40 (6+).

Ежедневно на Youtube-канале Московской филармонии доступна запись концерта: Пианист Арсений Тарасевич-Николаев, дирижёр Филипп Чижевский и Камерный оркестр России исполняют Штрауса и Моцарта (6+).

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