Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 3 по 10 февраля
С 31 января в галерее частных коллекций «Уникум» работает выставка «Давай поедем в город...» (0+) – работы 17 художников из разных стран и городов.
3 февраля в 19:00 в
Доме Смышляева пройдёт концерт,
подготовленный солистами Пермской оперы к 150-летию со дня рождения Фёдора
Шаляпина «Шаляпин. Hommage» (12+). В программе: оперные фрагменты и камерные
сочинения русских и зарубежных композиторов XIX-XX веков.
3 февраля в 19:00 в
ПДНТ «Губерния» Классический
русский балет (Москва) представит постановку «Щелкунчика» (0+).
3 и 4 февраля в 19:00 в
театре «Сцена-Молот» –
абсурдистская комедия по пьесе Павла Пряжко «Урожай» (18+).
4 февраля в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в
рамках проекта TheatreHD можно увидеть документальный фильм «Сальвадор Дали: в
поисках бессмертия» (16+). Фильм был снят по заказу испанского фонда «Гала – Сальвадор
Дали» и даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть
эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют
Дали за работой.
5 февраля в 00:00 на
сайте Medici.TV стартует трансляция
оперы Монтеверди «Коронация
Поппеи» (16+). Режиссёр-постановщик – Тед Хаффман.
До 5 февраля в Лозанне проходит Конкурс молодых артистов балета
Prix de Lausanne (16+). В этом году в нем примут участие 83 танцовщика 15-18 лет из 18 стран. Во главе жюри – Жан-Кристоф Майо и Диана Вишнёва. В этом
году Prix de Lausanne отмечает своё 50-летие. 5 февраля по этому случаю
состоится большой праздничный гала, где выступят победители конкурса разных лет
— звёзды современной балетной сцены. Его покажут на Mezzo и medici.tv.
Подробное расписание событий и трансляций – на сайте конкурса.
5 февраля с 14:00 до
16:00 в сквере у Пермского театра оперы и балета пройдёт благотворительная акция «Собака-обнимака» (0+).
5 февраля в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в
рамках проекта TheatreHD можно увидеть новаторскую постановку «Хованщины» (16+) в мюнхенской Bayerische
Staatsoper. Режиссёр-постановщик Дмитрия Черняков, музыкальный руководитель –
Кент Нагано.
5 февраля в 19:00 в
Пермском Доме актёра зрителей ждёт
музыкальная фантасмагория по повести Валентина Катаева «Растратчики» (16+). В
ролях: Александр Смирнов, Михаил Шестаков, Дмитрий Захаров, Ольга Пудова,
Евгения Барашкова, а также квартет «Каравай».
6 февраля в 18:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция Миланы Фёдоровой «Пермь и театр» (16+). К лекции отдел
краеведения подготовил книжную выставку об истории театров, их традициях и
деятельности, известных артистах и спектаклях.
6 февраля в 18:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт концерт «Зимнее волшебство» (6+). Встреча посвящена зимней теме
в музыке и включает интерактивное знакомство с укулеле. Исполнители: трио «Дом
RA» (Татьяна Ненашева (домра, мандолина), Ольга Кошелева (домра, мандолина),
Анна Сединина (фортепиано), Галина Рожкова (вокал), преподаватель школы
«Укулеле для детей» Ольга Силантьева (укулеле) и учащиеся ДМШ №6 и православной
ДШИ «Традиция».
6 февраля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф»
выступит барочный ансамбль Les Moscovites (12+). Ансамбль включает в себя все
группы исторических инструментов – струнные, щипковые, духовые, представляя тем
самым публике полную палитру звучания музыки XVIII века. В программе – произведения Баха, Маре, Платти и Телемана.
7 февраля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в
рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт «Доктор Фауст» (16+) Шекспировского театра
«Глобус».
7 февраля в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт
премьера программы «Модные клавиши. Орган в четыре руки» (6+). Исполнители: Евгения
Камянская (Пермь) и Олеся Кравченко (Москва). В программе концерта – барочная и
романтическая музыка Баха, Франка, Уэсли, Грига, Моранди, а также сочинения
наших современников – Бре и Ленца.
8 февраля в 18:30 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция искусствоведа Сергея Крюкова «Пермь абстрактная. Как
беспредметный мир проявляется в искусстве» (16+).
8 февраля в 19:00 в
кинотеатре «Киномакс» в рамках
проекта TheatreHD будет показан фильм-балет Бориса Эйфмана «Роден» (16+).
8 февраля в 19:00 в
Органном концертном зале с новой
сольной программой выступит Дмитрий Маслеев (фортепиано) (6+).
8 февраля в 19:00 в
музее современного искусства PERMM пройдёт
открытие
персональной выставки российского и советского скульптора,
художника-минималиста Андрея Красулина «Андрей Красулин. Начала» (12+). Проект,
реализуемый под кураторством Арсения Сергеева, развернётся на трёх этажах музея
и представит новый взгляд на развитие художественного языка Красулина от ранних
скульптур 1960-х до более поздних живописных и графических работ.
С 8 по 10 февраля в
киноцентре «Премьер» пройдут показы
пяти фильмов из конкурсной программы французского фестиваля
MyFrenchFilmFestival (18+). Зрителей ждут: «Кровавые апельсины» (16+)
Жан-Кристофа Мёрисса, «История любви и желания» (16+) Лейлы Бузид, «По ту
сторону» (18+) Флоренс Миайе, «Мир после нас» (18+) Луда Бен Салах Казана и
«Магнетизм» (18+) Венсана Маэля Кардоны. Все фильмы представлены на французском
языке с русскими субтитрами.
9 февраля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф»
выступит Ольга Мартынова (клавесин) с программой «Бах и сыновья» (12+).
10 февраля в 19:30 в
ПДНТ «Губерния» состоится концерт
группы «Калинов мост» «Холсты» (12+).
До 22 февраля в
киноцентре «Премьер» можно увидеть
новый фильм «Квартета И» «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+).
До 5 марта в
арт-пространстве «Другие круги» работает
выставка Валерия Бендера «Четыре угла Поля Гогена» (0+). Выставка названа в честь
бездомного кота, который в 2018 году переехал из приюта «Матроскин» в
художественную мастерскую Валерия Бендера.
До 2 апреля в галерее
«Марис-Арт» работает третья
выставка проекта «Огни на Каме. Город глазами художников» (0+) – «Пермь. Про
искусство» (0+). Проект, посвящённый 300-летнему юбилею Перми, представляет
жизнь и историю города глазами пермских художников: Константина Николаева,
Анатолия Филимонова, Владислава Дегтярёва, Михаила Павлюкевича, Ольги
Субботиной и других.
До 13 апреля на сайте
ARTE.TV доступна запись концерта Симфонического
оркестра Франкфуртского радио (16+). Дирижёр Мари Жаков.
До 30 ноября на сайте
Парижской филармонии доступна
запись концерта
Парижского оркестра (16+). В программе – Бэтси Джолс и Густав Малер.
Ежедневно на сайте
Финской национальной оперы доступна запись постановки хореографа Лиам Скарлетт «Кармен»
(18+).
Ежедневно в группе ВКонтакте Московской консерватории
можно увидеть запись концерта Симфонического оркестра Московской консерватории:
Владимир
Федосеев | Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония №40 (6+).
Ежедневно на
Youtube-канале Московской филармонии
доступна запись концерта: Пианист
Арсений Тарасевич-Николаев, дирижёр Филипп Чижевский и Камерный оркестр России
исполняют Штрауса и Моцарта (6+).
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