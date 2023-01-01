Максим Артамонов В Перми полиция установила личность стрелявшего у магазина «Семья» Стрельба началась после конфликта трёх пермяков в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пермской полиции рассказали подробности инцидента, который произошёл в Орджоникидзевском районе Перми возле магазина «Семья «У дома» по ул. Черняховского, 88. В начале февраля в местных пабликах появилось видео стрельбы у магазина. В ролике слышен громкий крик одного из мужчин и звук выстрела.

Полиция проверила эту информацию и установила одного из участников происшествия. Он рассказал, что вечером 31 января возле магазина по ул. Черняховского, 88 между ним и двумя молодыми людьми произошёл словесный конфликт, который перерос в потасовку. Во время драки он достал травматический пистолет и один раз выстрелил вверх.



«В результате инцидента никто из прохожих не пострадал, в правоохранительные органы не обращался. Травматический пистолет у гражданина зарегистрирован в установленном законом порядке. Проверка продолжается», — рассказали в пресс-службе ведомства.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.