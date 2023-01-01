Максим Артамонов В Пермском крае сотрудники «Светофора» извинились перед жителями за сбор денег при входе в магазин На действия представителей торговой сети пожаловались покупатели Поделиться Твитнуть

По сообщению администрации Александровского муниципальный округа, сотрудники одного из магазинов розничной сети «Светофор» в Александровске принесли извинения жителям, которые приезжают из Кизела. Раньше до магазина жителей возили бесплатно, но в этом году с пассажиров стали взимать плату за проезд в размере 50 руб., причём не в самом автобусе, а на входе в магазин.

«Со слов заведующего, с января 2023 года проезд стал платный. 28 января произошла неприятная ситуация, сотрудники «Светофора» приносят искренние извинения! С 4 февраля оплата за проезд будет взиматься в автобусе», — рассказали «Новому компаньону» в местной администрации.



О конфликте стало известно из социальных сетей, когда в конце января жители пожаловались, что охранник «Светофора» требовал деньги с посетителей, которые, по его мнению, приехали в автобусе из Кизела. Тех, кто отказывался платить, не пропускали внутрь.



Жителей заинтересовал вопрос, каким образом охрана магазина определяет, приехал ли посетитель на автобусе или воспользовался личным автомобилем. Кроме того, при сборе денег людям не выдавали никаких квитанций или чеков.







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