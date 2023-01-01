Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Профессионалы не поддержали «Балет на воде» к 300-летию Перми Они считают идею нереалистичной Поделиться Твитнуть

Предложение бывшего директора Театра-Театра Владимира Гурфинкеля включить в линейку событий к 300-летию Перми постановку балета «Лебединое озеро» на помосте посреди Камы опрошенные «Новым компаньоном» эксперты считают нереалистичной.

Режиссёр не в первый раз выступает с подобной идеей. В бытность Теодора Курентзиса художественным руководителем Пермского театра оперы и балета Гурфинкель предлагал провести на помосте на воде симфонический концерт, а зрительский амфитеатр устроить на склоне над набережной. Тогда театр идею отверг как слишком сложную для воплощения, а дирижёр — ещё и из-за невозможности обеспечить в подобных условиях хорошую акустику.

О нынешней идее Гурфинкель руководству Пермского театра оперы и балета не сообщал. Генеральный директор учреждения Довлет Анзароков ответил «Новому компаньону», что ему ничего об этом не известно.

Руководитель офиса «Пермь-300» Наталья Галкина подтвердила, что Гурфинкель обращался к ним с этим проектом, к которому она отнеслась очень осторожно: «Это надо обсчитывать».

В пресс-службе министерства культуры Пермского края ответ был более конкретным:

— Действительно, идея обсуждалась ещё несколько лет назад и была признана нереалистичной по целому ряду причин. При этом мы всегда рады предложениям и идеям.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.