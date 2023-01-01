Суд обязал школу в Чусовом устранить грубые нарушения требований пожарной безопасности В учебном заведении истёк срок годности автоматической пожарной сигнализации Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В Чусовом Пермского края сотрудники городской прокуратуры через суд добиваются устранения нарушений пожарной безопасности в МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 1».

В пресс-службе надзорного органа отметили, что в учебном заведении неоднократно выявлялись нарушения требований пожарной безопасности, но школа их не устраняет. В ходе последней проверки выявлено, что автоматическая пожарная сигнализация имеет истекший срок годности, испытания дальнейшей эксплуатации пожарной системы не проведены, новое оборудование не установлено.

Чусовской городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора о возложении на образовательное учреждение обязанности устранить нарушения пожарной безопасности. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.





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