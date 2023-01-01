В Пермском крае объявлены три избирательные кампании По их результатам в апреле будут распределены четыре депутатских мандата Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В крайизбиркоме Прикамья объявили о старте трёх избирательных кампаний, в ходе которых будут распределены четыре депутатских мандата.

В комиссии отметили, что дополнительные выборы назначаются в думу Осинского городского округа в избирательных округах № 9 и 10, в думу Добрянского городского округа в округе № 19, а также в думу Чусовского городского округа в округе № 15.

Четыре депутата соответствующих органов летом прошлого года сложили с себя полномочия, освободив мандаты.

В крайизбиркоме добавили, что согласно нормам законодательства, дополнительные выборы после сложения мандата должны состояться в течение года, в связи с этим по срокам они не попадают на единый день голосования. Во всех трёх кампаниях голосование назначено на воскресенье, 23 апреля.

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