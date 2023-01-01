Максим Артамонов Верховный суд РФ отказал пермской компании «А-Строй» в строительстве жилья на участке под ФОК До этого фирма выиграла суды в трёх инстанциях Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верховный суд РФ встал на сторону краевых властей в вопросе установления зоны спортивных сооружений на земельных участках, которые были предоставлены без торгов по акту выбора для строительства ФОКов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минимущества

Ранее департамент земельных отношений администрации Перми и ООО «Жилсоцинвест» заключили договор аренды земельного участка по ул. Хабаровской в Дзержинском районе Перми, чтобы построить там спортивный комплекс. Были проведены соответствующие процедуры для получения разрешения на строительство спортивного объекта, и ввод его в эксплуатацию. Затем ООО «Жилсоцинвест» заключил договор перенайма с ООО «СРК «А-Строй».

На дату заключения договора земельный участок был расположен в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, и чтобы привести градостроительные документы в соответствие Постановлением Правительства, были внесены изменения в ПЗЗ. Земльный участок был включён в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). Арендатор посчитал такие действия неправомерными и обратился в суд. Он потребовал отменить постановление. Застройщик планировал построить жилые дома и объекты коммерческого назначения.

В минимущества посчитали, что земельные участки, которые были предоставлены по акту выбора под спортивные объекты, должны использоваться по назначению. Эту позицию поддержали в Генпрокуратуре.

В итоге Верховный суд отменил решения судов трёх инстанций, а истцу было отказано в удовлетворении исковых требований.

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